Emergenza Emilia Romagna, bellissima iniziativa del Milan per i tifosi colpiti dall’alluvione

L’Emilia Romagna sta vivendo giorni complicatissimi. L’emergenza meteo che ha colpito l’intera regione ha messo in ginocchio la popolazione che sta provando a risollevarsi facendo leva sulle proprie forze.

Diversi eventi sportivi che si sarebbero dovuti tenere in questi giorni in quelle zone sono stati cancellati o spostati per far fronte all’emergenza. Proprio a questo proposito è arrivato anche un bellissimo gesto di vicinanza da parte del Milan.

I rossoneri, infatti, domani sera scenderanno in campo contro la Sampdoria a San Siro. Molti tifosi provenienti dall’Emilia Romagna, però, non potranno assistere al match dallo stadio a causa dell’emergenza.

Alluvione Emilia Romagna

Attraverso un comunicato, il Milan ha chiarito come verrà rimborsato per intero il prezzo del biglietto per i tifosi impossibilitati ad assistere alla partita.

Di seguito il comunicato: