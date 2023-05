Novità Euroderby riguardo i biglietti: il comunicato!

Continua a crescere l’attesa per l’Euroderby. L’FC Internazionale Milano ha comunicato ufficialmente che giorno 4 maggio inizierà alle 14.30 la prima fase di vendita dei biglietti dedicata agli abbonati. Potranno acquistarli anche per gli interisti come ormai consuetudine in occasione dei big match. Il club inoltre premia la fedeltà: precedenza a chi è abbonato da quattro stagioni.

Euroderby: Settore ospiti AC MILAN

Il settore dedicato alla tifoseria ospite sarà il secondo anello blu, come da tradizione storica nei Derby di Milano e in accordo tra i Club. La vendita sarà organizzata da AC Milan secondo le modalità comunicate nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto è di 69€ in reciprocità con il match di andata.