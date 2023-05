L’ex rossonero Boban sull’Euroderby: “Spero in un miracolo del Milan

Il ritorno dell’Euroderby si avvicina, il Milan deve tentare di rimontare il 2-0 di Dzeko e Mkhitaryan dell’andata per passare il turno e volare in finale di Champions League.

Sul derby che andrà in scena domani sera al Meazza è intervenuto anche Zvonimir Boban, centrocampista storico rossonero che vinse proprio la Coppa dei Campioni nel 1994, alla “Milano Football Week” – evento organizzato da La Gazzetta dello Sport.

Di seguito le sue parole:

Boban, poi, dice la sua sulla questione Leao con un’osservazione sul piano tattico da non sottovalutare per il Milan:

“Chiaro che ci vorrebbe un miracolo. Leao si allenerà un solo giorno, come entrerà in campo tutti spereranno in lui. Per lui sarà la partita più difficile in assoluto, l’Inter starà dietro e non gli lascerà spazi. Non si può caricare tutto su Leao, bisognerà vedere come giocherà il Milan.

Se pensiamo a come ha giocato la prima partita è dura che pensare che ce la possiamo fare. Lo spirito di gruppo che si è creato e che il Milan ha dimostrato in tutti questi anni è straordinario, complimenti a Pioli.

Per quanto riguarda le cose tattiche non è il momento di parlarne, ma già un anno fa ho detto che non mi piacevano certi disordini. Speriamo bene, andiamoci positivi. Speriamo possa avvenire un miracolo calcistico. Se fanno un gol presto si può ribaltare tutto”.