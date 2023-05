Ritorno al Real per Brahim? Novità sul futuro: c’entra il Borussia Dortmund!

Dopo l’umiliazione subita in Champions League per mano dell’Inter e il sogno sfumato di andare a giocare la Finale a Istanbul il Milan deve riordinare le idee e concentrarsi sul campionato.

Pioli sa che queste ultime tre giornate saranno fondamentali per recuperare punti e conquistare il quarto posto che qualificherebbe il Milan alla prossima edizione della Champions League.

Sul raggiungimento di questo obiettivo minimo pendono molte variabili, non ultima quella relativa al mercato e alla libertà di movimento che potranno avere Maldini e Massara nella prossima finestra.

Brahim Dian Milan Real Madrid

Essere riusciti a convincere Leao e Giroud a rinnovare il proprio contratto è senza dubbio un successo ma il Milan vorrebbe anche provare a trattenere Brahim Diaz, il cui prestito scadrà a giugno e c’è il rischio che possa essere richiamato dal Real Madrid, proprietario del cartellino.

Le voci di mercato parlavano di come i Blancos avrebbero voluto utilizzare il numero 10 rossonero come contropartita per arrivare a Jude Bellingham, giovanissimo talento inglese del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter però, il Real Madrid sarebbe pronto a presentare un’offerta di oltre 100 milioni, nella quale non rientrerebbe Brahim Diaz come contropartita.

Sembra quindi che i milanisti possano tirare un sospiro di sollievo per il momento, fiduciosi che Maldini riuscirà a trovare il modo di trattenere il centrocampista spagnolo.