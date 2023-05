Il Milan vuole trattenere Brahim Diaz: pronta l’offerta per convincere il Real

Al termine di questa stagione terminerà il prestito che tiene legato Brahim Diaz al Milan e dopo quasi tre anni, il trequartista spagnolo tornerà in Spagna, al Real Madrid, suo club di appartenenza.

Il futuro di Brahim Diaz al Milan

Brahim Diaz tornerà in Spagna al Real Madrid, che sembra si sia finalmente deciso a puntare sul suo talento dopo che Asensio lascerà Madrid al termine della stagione. I Blancos avevano puntato come prima scelta su Takefusa Kubo per sostituire Marco Asensio, tuttavia il prezzo si è rivelato troppo alto e per questo motivo la scelta è virata su Brahim.

Tuttavia, il club rossonero non vuole mollare la presa e vuole cercare di fare di tutto per trattenere uno dei giocatori che è stato fondamentale nel corso di questa stagione.

Secondo Il Corriere dello Sport, il Milan avrebbe messo sul piatto una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro per convincere il club madrileno, ma non conosciamo ancora la risposta del Real Madrid.

I prossimi giorni e le prossime settimane saranno fondamentali per definire il futuro del calciatore