Futuro Brahim Diaz: nei prossimi giorni può arrivare la decisione definitiva

Sono giorni difficili per il Milan. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter sono finiti tutti sul banco degli imputati dalla dirigenza a Pioli, passando per i giocatori.

In un clima rovente, bisogna provare ad acciuffare la qualificazione alla prossima Champions League e programmare il futuro.

La prossima stagione, infatti, potrebbe portare con sé numerose novità in casa Milan, con diversi giocatori che potrebbero lasciare il club di via Aldo Rossi.

In particolare, per il club rossonero tiene banco il futuro di Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo è in prestito dal Real Madrid e per portarlo a titolo definitivo a Milano bisognerebbe versare nelle casse dei Blancos circa 20 milioni di euro.

Brahim Diaz Milan

Brahim Diaz-Milan: incontro in programma nei prossimi giorni

Negli ultimi giorni, dalla Spagna, sono rimbalzate numerose voci riguardo il futuro del numero 10 rossonero. Secondo alcuni media spagnoli infatti Brahim farà ritorno al Real nella prossima stagione.

Nella giornata di oggi, però, sono arrivate ulteriori novità. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il futuro di Brahim Diaz è ancora tutto da scrivere, ma una svolta potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Secondo il quotidiano, infatti, è in programma un incontro tra la dirigenza del Milan e il papà del giocatore, proprio per parlare del futuro.