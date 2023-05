Calciomercato Milan, Il Real Madrid rivuole Brahim Diaz: serve come pedina di scambio

Il Milan è reduce dall’amaro pareggio di ieri sera contro la Cremonese. A causa di questo risultato i rossoneri sono scivolati al sesto posto e rischiano così di restare fuori dalla prossima edizione della Champions League.

La stagione però non è ancora finita, il Milan può recuperare punti in questo finale e deve disputare anche le semifinali di Champions League, dove affronterà l’Inter in uno storico derby europeo.

Quando i verdetti di questa stagione saranno definitivi, il Milan potrà progettare il futuro e pianificare la sessione estiva di calciomercato, dove i nodi da sciogliere restano tanti.

Una questione di assoluta importanza è quella relativa alla permanenza di Brahim Diaz, protagonista assoluto dell’undici titolare di Pioli.

Lo spagnolo classe ’99 è arrivato in prestito dal Real Madrid e il riscatto è fissato a 22 milioni. Il Milan vorrebbe trattenerlo ma starebbe cercando di convincere la dirigenza dei Blancos ad abbassare le pretese.

Il Real Madrid però vorrebbe riportare in Spagna il numero 10 rossonero e inserirlo nella trattativa per arrivare a Jude Bellingahm. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il club spagnolo vorrebbe usare Brahim Diaz come contropartita per strappare il talento inglese al Borussia Dortmund.