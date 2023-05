Cambia il futuro di Brahim Diaz con l’arrivo di Kamada? La situazione

Il calciomercato non è ancora ufficialmente aperto ma il Milan sta già mettendo le basi per la rosa del futuro con gli imminenti arrivi di Sportiello e Kamada che firmeranno i propri contratti nei prossimi giorni.

L’arrivo del giapponese, secondo molti tifosi, da un’ulteriore certezza del mancato riscatto di Brahim Diaz, ma in realtà non è per nulla così visto che il riscatto di Brahim rimane uno degli obiettivi da raggiungere in questa sessione di mercato per la dirigenza rossonera.

Milan Brahim Kamada

Calciomercato Milan, l’arrivo di Kamada non esclude il riscatto di Brahim

I due calciatori sono molto duttili e potrebbero ricoprire diversi ruoli della trequarti e poi anche da un punto di vista prettamente di calciomercato il Milan vorrebbe tenere il Folletto spagnolo tra le sue fila.

Stando infatti a quanto riportato da Calciomercato.com, l’arrivo di Kamada non esclude il riscatto di Brahim, molto infatti dipenderà anche da De Ketelaere e da potenziali acquirenti per il belga oltre che dal Real che potrebbe decidere di tenere Brahim per sostituire il partente Asensio.

Andrea Mariotti