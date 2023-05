Calabria tuona: “Contro l’Inter abbiamo fatto sempre fatica, non è la prima volta”

Il Milan ha perso malamente l’andata dell’euroderby, valido per le semifinali di Champions League. Il 2-0 subito dall’Inter rende davvero complicato l’accesso alla finale: sarà necessaria, quindi, una grande rimonta nel ritorno nel San Siro nerazzurro.

Ha parlato con grande delusione dopo la fine della gara il capitano dei rossoneri Davide Calabria ai microfoni di Sky Sport. Il terzino italiano ha evidenziato, in particolare, come non sia la prima volta che il Milan vada molto in difficoltà nelle sfide contro i rivali neazzurri. Di seguito quanto riportato:

Calabria: “Dobbiamo migliorare, troppa fatica”