Kamada e Loftus-Cheek sempre più vicini: un addio può favorire il loro arrivo!

Il Milan è attivo sul mercato e con la conclusione della Serie A si entrerà nel vivo delle trattative per i rossoneri, ma già vi sono dei nomi caldi al momento e sono quelli di Kamada e Loftus-Cheek.

Per Daichi Kamada l’affare è in via di chiusura. Il Milan avrà a disposizione un trequartista offensivo dal gol facile, infatti il giocatore dell’Eintracht Francoforte al club tedesco ha realizzato ben 40 reti in 178 presenze. Per il giocatore giapponese si parla di un contratto con durata di quattro anni con stipendio fissato a 3 milioni di euro netti a stagione e le visite mediche dovrebbero esserci dopo Milan-Verona.

L’altra pista, questa volta inglese, invece riporta al nome di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese sarebbe un’ottima pedina in mezzo al campo date le sue ottime qualità sia in fase difensiva che offensiva. Il Chelsea, proprietario del suo cartellino, è pronto a svendere e l’affare si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Devis Vasquez

Kamada, Loftus-Cheek: un fattore da tenere conto

Per il Milan però è anche tempo di mercato in uscita. I due giocatori infatti, Kamada e Loftus-Cheek, possono arrivare, ma essendo extracomunitari, come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan deve tenere conto di una regola. Infatti le squadre con più di due giocatori extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine dell’annata sportiva 2021/2022 possono prenderne nell’arco della stagione 2022/2023 un massimo di altri due provenienti dall’estero.

Dunque il Milan dovrà fare spazio e cedere un proprio tesserato per permettere l’arrivo ai due nuovi acquisti. Il possibile nome potrebbe essere quello del portiere Vasquez, arrivato a gennaio ma autore di nessuna presenza con la maglia rossonera, o di qualche primavera.