Calciomercato, Loftus-Cheek al Milan? C’è la novità

Nonostante una semifinale di Champions raggiunta che mancava dal lontano 2007, anno della doppietta di Inzaghi in finale ad Istanbul, la stagione dei rossoneri è da ritenersi del tutto insoddisfacente, considerando soprattutto lo Scudetto dello scorso anno.

I campioni in carica, infatti, rischiano con ogni probabilità di non andare in Champions League la prossima stagione, essendo distanti 4 punti dalla Lazio a 3 giornate dal termine.

In estate molte cose potrebbero cambiare, dai giocatori passando anche per il tecnico, che potrebbe veder concluso il suo ciclo al Milan partito nel 2019, quando fu chiamato a sostituire un deludente Giampaolo.

LOFTUS CHEEK Ruben

Intanto, a proposito di calciomercato estivo, Maldini e Massara sono già al lavoro per chiudere alcuni colpi e, soprattutto, per evitare gli errori fatti la scorsa stagione in sede di trattative.

L’obiettivo numero uno + un trequartista, data la scarsità di alternative nel ruolo, o meglio, il mancato rendimento di chi avrebbe dovuto ricoprire quel ruolo, come Charles De Ketelaere.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Diavolo si è mosso e ha già raccolto un primo sì: è quello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea, il quale avrebbe dato il suo ok all’eventuale trasferimento a Milanello. Il gradimento del Milan c’è e ora non resta che trattare con i Blues, che chiedono 25 milioni di euro per il giocatore inglese.