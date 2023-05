Rivoluzione Milan, l’attaccante può finire in Bundesliga: Maldini ha individuato il sostituto

Con molta probabilità, l’attaccante lascerà il Milan a fine stagione: Maldini ha già individuato il sostituto in Ligue 1.

Il calo di rendimento di Ante Rebic è evidente: complice l’esplosione di Rafael Leao su quella fascia, l’attaccante croato ha avuto sempre meno spazio in queste ultime due stagioni. Neppure le recenti chances che gli ha riservato Stefano Pioli sono risultate utili a fargli ritrovare la brillantezza mostrata nel suo primo periodo al Diavolo, che ora appare sempre più intenzionato a volerlo cedere già nella prossima sessione di mercato.

La Bundesliga chiama Rebic: il Milan valuta Openda come sostituto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Rebic avrebbe mercato in Bundesliga. Più precisamente, avrebbero mostrato interesse al suo acquisto due club: il Wolfsburg, ma, soprattutto, l’Eintracht Francoforte, dove ha già giocato tra il 2016 e il 2019, prima di approdare a Milano.

In caso di effettivo addio dell’esterno croato, il Milan non ha intenzione di farsi trovare impreparato e, pertanto, avrebbe già individuato un possibile rimpiazzo. Sempre stando alle indiscrezioni del quotidiano torinese, il profilo preferito dalla dirigenza sarebbe quello di Lois Openda. L’attaccante belga, classe 2000 del Lens sta brillando nel campionato francese: finora, sono 18 le marcature messe a segno in stagione.