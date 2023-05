Calciomercato Milan, Adli può partire: interesse dalla Serie A

Il day after tomorrow del Milan dopo i due atti dell’euroderby contro l’Inter si è rivelato catastrofico come quello del film di Roland Emmerich, con la squadra di Stefano Pioli che adesso deve rimettere insieme i pezzi e chiudere il campionato tra le prime quattro per centrare il piazzamento Champions.

Come detto da Maldini ieri sera nel post partita, partecipare alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie renderebbe la stagione del Milan da 8 in pagella, ma non tutti i giocatori possono dire di meritarsi questo voto per quanto visto in stagione: pensiamo a Charles De Ketelaere o a Divock Origi, acquistati in estate per permettere ai rossoneri di fare il salto di qualità ai rossoneri e che al contrario hanno involuto il sistema di gioco di Pioli.

Adli verso la Salernitana

Calciomercato Milan Adli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un altro degli acquisti della scorsa estate potrebbe essere ceduto durante la prossima sessione di calciomercato: parliamo di Yacine Adli, centrocampista ex Bordeaux che dopo un preseason di cui tutti dicevano un gran bene, si è perso per strada.

Il giocatore francese ha visto pochissime volte il campo e in quelle rare volte che è capitato, è spesso partito dalla panchina, mettendo su un bottino magrissimo di minuti giocati. Tra le squadre interessate ad Adli ci sarebbe la Salernitana, con Paulo Sousa che l’ha già allenato in Ligue 1 e con cui potrebbe ritrovare la fiducia con cui giocava al Bordeaux. Vedremo in estate cosa decideranno i dirigenti Maldini e Massara sul futuro di Adli e degli altri esuberi del Milan.