Futuro Brahim Diaz, il Real Madrid ha fatto il prezzo! La notizia

La stagione sta per volgere al termine, e in vista della prossima sessione di calciomercato estiva gli uomini di mercato rossoneri avranno da sbrogliare alcune situazioni delicate.

Prima però di pensare a nuovi colpi da aggiungere alla rosa, bisognerò risolvere i prestiti in scadenza a giugno. Ad oggi, quello che è in cima alle priorità del Milan è quello di Brahim Diaz.

Calciomercato Milan, pronta l’offerta per trattenere Brahim Diaz

Il Real Madrid, forte di un contratto in scadenza nel 2025, avrebbe intenzione di riportarlo a casa, per far fronte alle possibili uscite di Asensio e Mariano Diaz oppure per utilizzarlo come contropartita tecnica.

FOTO: Brahim Diaz

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Marca però, il Milan non vuole perdere il suo trequartista titolare. Infatti avrebbero deciso di sborsare 30 milioni di euro nelle casse dei Blancos per acquistarlo a titolo definitivo. Molto dipenderà dalla volontà di Brahim e da chi siederà sulla panchina del Real la prossima stagione.

Da quanto si legge sul quotidiano iberico, nei prossimi giorni, il suo agente e padre Sufiel Abdelkader parteciperà ad un incontro con la dirigenza del Real Madrid per fare il punto della situazione.