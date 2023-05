Bivio in casa Milan, la società riflette: possibile addio a fine stagione

Il Milan si prepara all’ultima sfida del proprio campionato 2022/23 in attesa di operare su quel che poi sarà il calciomercato. Con un Kamada praticamente sull’uscio di Milanello ed in procinto di entrare in sede, le trattative rossonere cominciano ad infiammarsi.

Daichi Kamada

Tanti nomi, sia in entrata che in uscita, lasciano infatti presagire ad una rivoluzione Milan soprattutto nelle seconde linee. Maldini e Massara sono già all’opera per garantire una rosa completa e compatta a Stefano Pioli il prossimo anno, tornando così a competere per la prima posizione in Serie A. Come detto, l’affare Kamada è ormai in dirittura d’arrivo e proprio l’ingresso in rosa del giapponese potrebbe porre sulla graticola due nomi altisonanti in casa diavolo.

Kamada è del Milan, sarà addio per Brahim Diaz o De Ketelaere

La trequarti rappresenta senz’altro uno dei reparti più caldi al giorno d’oggi per il Milan. L’arrivo a parametro zero di Daichi Kamada pone infatti i rossoneri d’innanzi ad un bivio, cui scelte sono rappresentate da Brahim Diaz e Charles De Ketelaere. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, con il ruolo da titolare alle spalle della punta affidato al giapponese, uno fra lo spagnolo ed il belga dirà senz’altro addio alla rosa del Milan.

Charles De Ketelaere

A confermare e ad aggiornare tale situazione vi è quindi il Corriere della Sera, che trova in CDK il principale indiziato a lasciare Milanello. Il Milan starebbe infatti valutando se rinnovare la propria fiducia all’ex Brugge oppure cederlo in prestito per permettergli di performare lontano dalle pressioni di Milano. Qualora questo scenario dovesse andare in porto, sarà senz’altro riscattato Brahim Diaz, che rischierebbe invece di tornare al Real Madrid in caso Maldini decidesse di puntare su De Ketelaere.