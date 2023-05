Calciomercato Milan, i rossoneri si muovono per un Campione del Mondo: il possibile affare!

È iniziato quel periodo dell’anno in cui si alza la febbre da calciomercato. Milano lo sa bene ed ha già preparato il termometro, con il Milan pronto a chiudere per Kamada, restando in attesa di Milinkovic-Savic. Inoltre un retroscena può far sognare i tifosi del Milan.

Calciomercato Milan, il nome per la difesa

Si può sognare in casa Milan per la prossima stagione, considerando il bisogno di ristrutturare la rosa. Un’occasione potrebbe arrivare dalla Germania, proprio dai freschi campioni del Bayern Monaco. Infatti, secondo Bild, Pavard non rinnoverà con i bavaresi.

FOTO: Pavard

Di conseguenza il difensore, Campione del Mondo 2018, potrebbe rappresentare un obiettivo interessante per il Milan. Infatti, secondo Gazzetta.it, il Diavolo potrebbe iniziare una sfida di mercato con l’Inter, che ha già fatto la prima mossa a gennaio.

Tuttavia per il Milan si sta muovendo un insospettabile agente di mercato: Olivier Giroud. Infatti l’attaccante francese è un grande amico di Pavard, con il quale ha condiviso la maglia della Nazionale in questi anni. La sfida di mercato è pronta ad accendersi sotto la Madonnina.