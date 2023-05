Calciomercato Milan, sarà rivoluzione a centrocampo? Le ultime indiscrezioni

La stagione altalenante del Milan potrebbe aprire a molte riflessioni in casa rossonera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Cardinale e Furlani stanno infatti pensando al futuro per decidere se continuare con la gestione sportiva Maldini-Pioli.

Milan, ipotesi di mercato

Inoltre anche il gruppo squadra pare essere vicino al ridimensionamento. Infatti la sensazione è che questo Milan abbia finito la sua spinta propulsiva e che siano urgenti alcuni cambiamenti. Lo sguardo cade ovviamente sulla mediana, reparto che gestisce quasi tutto ciò che avviene in campo.

Se è vero che il reparto offensivo del Milan piange, è soprattutto vero che ieri il Diavolo non è mai riuscito a creare qualcosa per impensierire l’Inter. Qui nascono i dubbi del Milan del futuro: dal centrocampo.

FOTO: Infortunio-Bennacer-Milan

Infatti, secondo Tuttosport, i rossoneri sarebbero interessati ad almeno due pedine nuove in mediana: Seco Fofana ed Ezequiel Palacios. I rinforzi servirebbero inoltre per coprire il buco, che Krunic non può riempire, lasciato dall’infortunato Bennacer. Inoltre, sempre secondo Tuttosport, potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma per Renato Sanches.