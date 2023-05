Calciomercato Milan, Maldini valuta il ritorno di un terzino

A sole due giornate dalla fine del campionato, il Milan sta lottando per conquistare un posto tra le prime quattro e ottenere l’accesso alla fase a gironi della prossima edizione della UEFA Champions League.

I rossoneri pianificheranno poi la pressione sessione di calciomercato estiva in base alla qualificazione o meno alla Champions League. Durante questa stagione sono venute a galla alcune evidenti lacune nella rosa, che la dirigenza provvederà a puntellare, una di queste è la mancanza di un vero vice Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, la notizia arriva dall’Inghilterra

Quando il terzino francese non è in campo il Milan gioca in maniera differente, per questo motivo tra gli obiettivi di mercato ci dovrebbe essere quello di acquistare un nuovo terzino sinistro.

FOTO: Diogo Dalot

Secondo quanto riportato dal portale inglese manchestereveningnews.uk, lo United sta lavorano per il rinnovo del contratto di Diogo Dalot dopo le ottime prestazioni di questa stagione. Su di lui però ci sono Roma, Juventus e Milan, che sta valutando un suo ritorno.