Tomori e Kalulu via dal Milan? La decisione sul futuro

Mancano ancora due partite al termine della stagione, ma il Milan ha già iniziato le valutazioni in vista della prossima: deciso il futuro di Kalulu e Tomori.

Tra i tanti fattori che sono risultati decisivi ai fini della vittoria del diciannovesimo Scudetto e che, invece, sono mancati a più riprese in quest’ultima annata vi è certamente la solidità difensiva.

A confermarlo sono anche i dati, visto che nello scorso campionato i rossoneri hanno potuto contare sulla miglior difesa tra le venti squadre partecipanti, con appena 31 reti subite (a pari merito con il Napoli). Nella Serie A 2022/23, invece, il dato è incrementato a 42, con ancora due gare da disputare.

Senza alcun dubbio, su queste statistiche ha influito la lunga assenza per infortunio di Mike Maignan tra i pali. Purtroppo, però, anche le singole prestazioni difensive di alcuni giocatori non sono state allo stesso livello della passata stagione, tra cui gli stessi Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

Tomori e Kalulu sono incedibili per il Milan, ma c’è un’eccezione

Nonostante ciò, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non ha alcuna intenzione di fare a meno dei suoi due centrali. Difatti, entrambi sono considerati incedibili dalla dirigenza e dall’area tecnica e saranno tra i punti di partenza da cui ricostruire in vista della prossima stagione.

L’unica eccezione a questa valutazione si potrebbe applicare nel caso in cui dall’estero arrivino offerte realmente irrinunciabili, specialmente nel caso dell’ex Lione. Recentemente meno impiegato da Stefano Pioli (nelle ultime cinque partite è partito dal primo minuto in sole due occasioni), il difensore francese potrebbe assicurare un ingente plusvalenza in caso di addio, vista l’irrisoria cifra spesa (appena 480 mila euro) per il suo cartellino nell’estate del 2020.