Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: niente riscatto, futuro in Bundesliga!

Il Milan si prepara alla sfida, importantissima, di domani contro la Lazio. Alle ore 15 l’arbitro darà il via ad un match che dirà molto sulle speranze dei rossoneri di acciuffare il quarto posto.

Nel frattempo però la società, in primis Maldini e Massara, continuano a lavorare per il futuro. In vista del prossimo anno è da definire la situazione di Sergino Dest: molto probabilmente, il terzino statunitense, migrerà verso altri lidi a partire da giugno.

Calciomercato Milan – Dest non sarà riscattato: l’Union Berlino è una possibilità

A riferirlo è il Mundo Deportivo: il futuro di Sergino Dest è sempre più lontano dal Milan. Quasi certo il passaggio del terzino statunitense, in prestito, all’Union Berlino, squadra rivelazione di questa Bundesliga. La qualificazione alla prossima Champions League dei tedeschi rappresenta l’unica condizione obbligatoria affinché l’operazione possa concretizzarsi.

Il laterale, di proprietà del Barcellona, è attualmente in prestito al Milan con diritto di riscatto fissato a 20 milioni: i rossoneri non eserciteranno l’opzione, Dest è ormai fuori dai piani di mister Pioli. A fine stagione tornerà dunque in Catalogna, con Xavi che sembra favorevole all’ipotesi di un prestito direzione Union Berlino.