Calciomercato Milan, la lista dell’attacco: due top player in pole

Corriere dello Sport, nell’edizione di questa mattina, ha provato a fare il punto sul possibile mercato estivo del Milan, facendo anche nomi molto importanti per il reparto offensivo.

I due nomi per l’attacco del Milan

Secondo la nota testata giornalistica, sono Roberto Firmino ed Alvaro Morata i nomi in pole per la lista delle punte della squadra rossonera.

L’attaccante brasiliano lascerà sicuramente il Liverpool a fine stagione, come annunciato ieri dal club ufficialmente sui suoi canali social. Firmino dunque, potrebbe essere acquistato a parametro zero e con i suoi 31 anni e la sua grande esperienza, potrebbe dare una grandissima mano al Milan.

Per quanto riguarda Alvaro Morata invece, ha il contratto in scadenza con l’Atletico Madrid nel 2024. Lo spagnolo è una punta esperta ed anche molto duttile, come visto nella sua precedente esperienza alla Juventus.

Verrebbe a costare poco e come già detto, ha già esperienza nel campionato italiano, dove ha già fatto molto bene nel corso delle precedenti stagioni.