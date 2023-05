Calciomercato Milan, duello con la Juve per una sorpresa della Serie A

Nonostante il Milan abbia ancora tanto da giocarsi sia in Champions League che in campionato, la stagione sta per volgere al termine, ed è tempo per gli uomini di mercato rossoneri di cominciare a pianificare la prossima sessione estiva di calciomercato.

Con ogni probabilità, durante la prossima sessione di calciomercato, la dirigenza rossonera ha intenzione di portare alla corte di mister Stefano Pioli un nuovo centrocampista, vista la possibile partenza di Vranckx, che possa entrare nelle rotazioni dell’allenatore e insidiare la titolarità della coppia Tonali Bennacer.

Calciomercato Milan, nuovo obiettivo per il centrocampo: è sfida con la Juve

Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato.com, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Joan Gonzalez, centrocampista ex Barcellona, che sta facendo tanto bene con la maglia del Lecce durante questa stagione: trentuno presenze, un gol e tre assist per lui quest’anno.

Il Milan ha messo gli occhi su di lui, ma non è l’unica big di A interessata: anche la Juventus avrebbe intenzione di affondare il colpo in vista dell’estate. Le due squadre interessate sono in cima alle pretendenti, a questo punto per Gonzalez si prospetta una nuova avventura in Serie A.