Calciomercato Milan, scenario a sorpresa in difesa: c’entra Thiaw

Termina con un turno d’anticipo la stagione 22/23 del Milan di Pioli grazie agli eventi della scorsa giornata. La vittoria di misura sulla Juventus a Torino ha infatti consegnato ai rossoneri la matematica qualificazione alla prossima Champions League. L’ultima gara di campionato servirà dunque esclusivamente per stabilire l’ordine d’arrivo dal 2° al 4° posto.

Tifosi Milan

Con delle premesse del genere non c’è dunque da sorprendersi se in casa Milan tutti siano già al lavoro per programmare la prossima stagione, fra conferme e calciomercato imminente. In particolare, uno scenario a sorpresa in merito al mercato in uscita rossonero è stato riportato quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Thiaw verso la titolarità, Tomori e Kalulu sacrificabili in ottica calciomercato

Con un comparto riserve da rifare ed un attacco da ringiovanire, la fetta di rosa targata Milan più ricca di conferme sarà proprio il reparto difensivo. Con un Kjaer destinato a fungere da riserva d’esperienza, i rossoneri sono pronti a ripartire dal trio Thiaw, Tomori e Kalulu. I tre centrali sono infatti stati abili a mantenere a galla la squadra nei momenti di difficoltà, pur non nascondendo qualche lacuna.

Pierre Kalulu

Dei tre inoltre, l’unico sicuro di una titolarità il prossimo anno è proprio il più giovane del gruppo. Malick Thiaw rappresenta senz’altro il futuro del Milan ed il suo certo impiego dal primo minuto spinge Tomori e Kalulu a doversi alternare nel ruolo di secondo centrale. Una scelta che, nonostante non siano previste cessioni in difesa, potrebbe rendere sacrificabile uno dei due d’innanzi alla giusta offerta. Il francese sarebbe quindi quello con più mercato, vista la più giovane età nonché abilità nel giocare anche come terzino destro.