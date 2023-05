Milan, Kamada insieme a Brahim: il nuovo possibile scenario

La stagione sta per volgere al termine, il Milan sta ancora lottando per conquistare un posto nella prossima edizione della UEFA Champions League. Nonostante il campionato non sia ancora terminato, gli uomini di mercato rossoneri sono a lavoro per pianificare la prossima sessione di calciomercato.

Tra i nomi circolati nelle ultime ore uno dei più insistenti è senza dubbio quello di Daichi Kamada, centrocampista offensivo giapponese, classe ’96, ora in forza all’Eintracht Francoforte. Il Milan ha individuato in lui il profilo perfetto per lo scacchiere tattico di mister Pioli, e ha intenzione di affondare il colpo a parametro zero.

FOTO: Daichi Kamada (IMAGO)

Calciomercato Milan, le ultime sull’affare Kamada

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, al contrario di quanto si possa pensare viste le tante caratteristiche comuni dal punto di vista tattico, il Milan avrebbe intenzione di puntare Kamada anche in caso di permanenza di Brahim Diaz.

FOTO: Brahim Diaz (IMAGO)

Il centrocampista giapponese ha già accettato la proposta del Milan: circa 3 milioni di euro netti a stagione per 3 o 4 anni. Il Milan ha sbaragliato la concorrenza di Borussia Dortmund, Benfica e Napoli. Ora, a prescindere dall’esito della trattativa con il Real Madrid per il riscatto di Brahim, Maldini e Massara dovranno solo decidere se chiudere definitivamente la trattativa per portarlo a Milano.