Calciomercato Milan, duello con il Napoli per un parametro zero: le cifre a confronto

In attesa dell’Euroderby, il Milan guarda già al mercato estivo. Dalle parti di Via Aldo Rossi è prevista una mini-rivoluzione per la prossima stagione, in modo da rafforzare la rosa, circoscritta in poco più di undici “titolari ” all’altezza.

Non sembrano esserci molti dubbi sui giocatori uscenti, mentre per quanto riguarda le trattative in entrata il mirino della società rossonera svaria tra più profili. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Diavolo sarebbe interessato ad un calciatore in scadenza proveniente dalla Germania.

Milan, Kamada nella lista di Maldini: parte la sfida al Napoli

Per aggiungere qualità all’organico di Pioli la dirigenza ha messo gli occhi su Daichi Kamada, trequartista dell’Eintracht Francoforte. Il giapponese, in scadenza di contratto, non rinnoverà a fine stagione.

Ciò rende il classe ’96 un’occasione low cost per il Milan, che potrebbe accoglierlo a parametro zero. Il club rossonero non è tuttavia l’unica compagine attirata da Kamada.

La concorrenza arriva infatti da Napoli, dove Aurelio De Laurentiis è pronto ad offrire un ingaggio da 3,5 milioni al centrocampista nipponico, proposta inferiore alle richieste dell’entourage del calciatore, che varia tra i quattro e i cinque. I rossoneri sono quindi in piena corsa, il duello con i campioni d’Italia è appena iniziato.