Milan, Maldini continua il pressing per Loftus-Cheek: novità nella trattativa

La sessione di calciomercato si avvicina, il club rossonero lavora per migliorare l’organico con rinnovi e inizio di trattative per nuovi colpi. Attualmente gli occhi sono puntati sulla Premier League. I rossoneri fanno sul serio per il mediano del Chelsea Loftus-Cheek, obiettivo concreto di Maldini e Massara per migliorare il centrocampo.

Il Milan vuole abbassare il prezzo

La dirigenza del Milan è in contatto con gli agenti del giocatore e, secondo il Corriere dello Sport, sta tentando in tutti i modi di abbassare le pretese dei Blues, ritenute troppo alte. Il mediano inglese dispone ancora un anno di contratto con il club di Londra ma, comunque, non è al centro del progetto.

Il ventisettenne quest’anno ha collezionato finora 32 presenze in tutte le competizioni, a secco di gol ma con 2 assist. Mediano con grande temperamento e un’importante fisicità, grazie anche ai suoi 191cm di altezza.