Venti gol in Ligue 1 e classe 2000, il Milan segue il nuovo bomber

Altro giocatore su cui potrebbe puntare il Milan, per rinforzare il reparto offensivo in ottica della prossima stagione, è Lois Openda.

Chi è Lois Openda

Belga di 23 anni, Openda è attualmente un giocatore del Lens, squadra di Ligue 1, attualmente seconda in campionato dietro l’inarrivabile Paris-Saint-Germain, che ieri si è ufficialmente laureato campione di Francia.

Proprio nella giornata di ieri, il Lens si è aggiudicato il secondo posto, con la conseguente qualificazione diretta alla prossima edizione di Champions League ai danni del Marsiglia, costretta ad accontentarsi della terza posizione.

Nonostante una prestazione non appariscente, Openda ha siglato ieri il gol del 3-0, gol storico poiché ha permesso all’attaccante olandese di superare il record di Roger Boly che resisteva da ben 29 anni.

Nel corso di questa stagione, Lois Openda non ha stupito per le particolari qualità palla al piede, ma per la sua efficacia nei movimenti a palla lontana.

Tuttavia, il Milan non è l’unico club interessato al calciatore. Su di lui, ci sono gli occhi puntati di Borussia Dortmund ed Atletico Madrid. Il Lens chiede attualmente una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni e per il club rossonero potrebbe risultare un ottimo affare, specialmente in ottica futuro.