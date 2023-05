Calciomercato Milan, dal Belgio consigliano l’attaccante: “Fa la differenza”

Inizia a scaldarsi notevolmente l’ambiente Milan in ottica calciomercato futuro. Dopo la stagione sottotono infatti, i tifosi rossoneri non vedono l’ora di conoscere i nuovi acquisti della propria squadra del cuore, nella speranza di migliorare quanto visto quest’anno.

Kamada, Pulisic, Loftus-Ceek e tanti tanti attaccanti sono stati accostati nell’ultimo periodo al team di Stefano Pioli. Proprio la fase offensiva ha infatti regalato grosse delusioni al Milan quest’anno, con i flop Origi e De Ketelaere che hanno notevolmente pesato. Inoltre, con un Ibrahimovic sempre più lontano dal campo ed un Giroud cui età avanza, è necessario l’arrivo di una punta in quel di Milanello. Tra i tanti profili valutati, quello di Lois Openda, consigliato al Milan anche da un suo ex CT.

“Con Openda il Milan farebbe un affarone”, le parole di Walem sull’obiettivo rossonero

Prima punta classe 2000, abile a giocare anche sulle corsie laterali in attacco, Openda ha vissuto quest’anno una grandiosa annata in maglia Lens. 19 reti e 3 assist in 40 partite totali le statistiche del belga, affiancato anche al Milan in ottica mercato. Proprio per questo Johan Walem, ex CT dell’U-21 in Belgio, ha consigliato ai rossoneri di puntare sul talento da lui allenato in passato. Queste le parole rilasciate a gazzetta.it: