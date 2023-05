Calciomercato Milan, Maldini punta un nuovo talento: costa 25 milioni!

Mancano ancora due partite al termine della stagione, ma la dirigenza del Milan è già al lavoro per rinforzare la rosa.

Tra i vari reparti, quello offensivo è certamente quello su cui vi sarebbe più urgenza di nuovi innesti, visto soprattutto il deludente rendimento degli attuali rincalzi. A tal proposito, tenendo conto anche dei probabili addii di Ibrahimovic, Origi e Rebic, Maldini e Massara stanno valutando diversi profili per affiancare Giroud nella prossima annata.

Calciomercato Milan Beltran River Plate

Attacco Milan, primi sondaggi per Beltran del River Plate

L’ultimo nome entrato nella loro lista è, secondo quanto riportato da Tuttosport, Lucas Beltran, attaccante argentino classe 2001, attualmente in forze al River Plate. Quest’ultimo, alla prima occasione in pianta stabile in prima squadra, ha messo a segno 8 reti in 20 presenze complessive tra campionato, Libertadores e Copa Argentina.

Un bottino niente male che gli ha permesso di entrare nei radar dei due dirigenti del Diavolo, i quali hanno già posto le basi per la trattativa con il presidente dei Milionarios, Jorge Pablo Brito, durante un pranzo avvenuto tra le parti la scorsa settimana a Milano.

Il contratto di Beltran scadrà nel giugno del 2025, ma prevede una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. La palla passa dunque al Milan, che potrà ora continuare le negoziazioni per cercare di ottenere uno sconto oppure pagare direttamente l’importo necessario a liberarlo dal club argentino.