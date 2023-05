Maldini sonda il mercato: due opportunità per il centrocampo!

Il Milan inizia a pensare al mercato e a possibili colpi da mettere a segno in estate. Dopo l’ormai vicinissimo rinnovo di Rafael Leao si inizia a pensare anche al riscatto di Brahim Diaz dal Real Madrid.

La Champions League è quella competizione che riesce a dare importanza ad un club e per alcuni club storici, come il Milan, parteciparvi è imprescindibile. Imprescindibile poiché qualificarsi alla massima competizione europea, e giocarla in modo continuativo, aumenta l’appetibilità agli occhi dei giocatori e dei loro staff.

Rimanere nell’Europa che conta porterebbe un certo potere contrattuale nelle trattative e, come nel caso di Diaz, ne sbloccherebbe altre. Tuttavia per il club di via Aldo Rossi ci sono prima da fare i conti con quelli che potrebbero essere cessioni e prestiti. A fare le valigie ad esempio potrebbero essere pronti Bakayoko, Gabbia, Ballo-Touré ma anche Rebic, Origi e Dest. Si va alla ricerca invece di nuovi nomi per il centrocampo.

I nomi sul taccuino di Maldini

Per il centrocampo la coppia Maldini-Massara, secondo Ruhr Nachrichten, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Borussia Dortmund, classe 1996, Mahmoud Dahoud.

Con un valore di mercato di 12 milioni di euro Dahoud è un giocatore bravo in entrambe le fasi e soprattutto nel pressing.

Un altro nome è quello di Marko Grujic, anche lui classe 1996, in forze al Porto, è dotato di un’ottima tecnica e buona fisicità, il suo valore di mercato si aggira attorno ai 9 milioni di euro.

Ecco quindi che tra nomi in uscita e in entrata il Milan è pronto a cambiare le carte in tavola.