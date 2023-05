Da Firmino ad Arnautovic passando per Morata: tanti nomi in lizza per l’attacco del Milan

3 giornate al termine e poi si potrà chiudere il sipario per questa stagione 2022/23. I rossoneri, a meno di clamorosi colpi di scena, come un dietrofront clamoroso della Lazio, oppure una pesante penalizzazione della Juventus, non parteciperanno alla prossima Champions league.

Cosa che, per i campioni d’Italia in carica, è molto grave. Ragion per cui la posizione di Stefano Pioli, anche dopo l’Euroderby perso, è sempre più in bilico. Si susseguono tante voci sul suo futuro e numerosi siti parlano di ciclo finito per il tecnico emiliano.

Arnautovic Bologna mercato Maldini

Intanto la dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di migliorare la squadra, concentrandosi, oltre che sul trequartista, anche sull’attaccante centrale, data la non più giovane età di Giroud e le pessime prestazioni di Origi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome che più di tutti Maldini e Massara valutano è quello di Roberto Firmino, che si libererà a zero il prossimo 30 giugno. Il brasiliano è seguito anche dalla Roma. In lizza ci sarebbe anche Morata.

Inoltre, secondo quanto riportato, invece, da Tuttosport, il nome principale per rinforzare il reparto offensivo è quello di Arnautovic del Bologna, ai ferri corti con Thiago Motta e prossimo alla cessione dopo due stagioni in Emilia.