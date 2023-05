Stipendio ed età, Arnautovic può essere l’eccezione per il Milan? Cosa filtra

Il Milan già da tempo si sta guardando in giro per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione ed uno di questi indiziati proviene da un club di Serie A.

Il Milan potrebbe puntare su Arnautovic

Secondo La Gazzetta dello Sport, al 90%, Marko Arnautovic, attuale attaccante del Bologna, non giocherà con la squadra bolognese la prossima stagione di Serie A.

La trattativa con il Milan non è ancora iniziata, ma vi è un interesse reciproco da ambo le parti. Il club rossonero vorrebbe puntare sull’attaccante austriaco anche per motivi di tipo economico.

Arnautovic guadagna 3 milioni a stagione e questa è la parte più complicata dell’affare, ma il cartellino non è molto pesante, visto che il Bologna ha pagato il giocatore 3.5 milioni e non può chiedere di più.

Sull’eventuale acquisto da parte dei rossoneri, saranno fatte nuove considerazioni, soprattutto da parte della società, che vuole puntare su calciatori giovani, con ingaggio limitato ed ampio margine di crescita ed in questo caso, Arnautovic potrebbe essere un’eccezione.