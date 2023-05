Calciomercato Milan, Firmino per il dopo Ibra: le ultime dall’Inghilterra

La stagione è agli sgoccioli e Maldini&Co. stanno già lavorando in ottica mercato per migliorare l’organico del club rossonero. Uno dei ruoli sotto la lente di ingrandimento, è quello della prima punta. Per questo un colpo dalla Premier League a parametro zero, attira fortemente la società. Firmino potrebbe sostituire Ibrahimovic il cui rinnovo non è scontato.

Zlatan Ibrahimovic Milan

Firmino strizza l’occhio al Milan: i contatti con gli agenti

Come riportato dall’emittente inglese BBC, il club rossonero sembrerebbe interessato a Roberto “Bobby” Firmino. Il brasiliano classe 91′ ha da poco salutato ad Anfield i suoi tifosi nel match contro l’Aston Villa -con un suo goal-, visto la scelta del Liverpool di lasciarlo partire a 0 con la scadenza del contratto. Un attaccante esperto ed abituato a grandi palcoscenici, profilo allettante per i rossoneri.

Partito il sondaggio del Milan, che ha intrapreso dei contatti con gli agenti del giocatore, che quest’anno è risucito a collezionare 12 goal e 5 assist in 34 presenze.