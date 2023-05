Milan, retroscena di mercato: la salvezza del Monza porta 7,5 milioni!

Rimane incerto il destino del Milan per la prossima stagione e tanto dipenderà dalla quantità di fondi da poter investire sul mercato per rimediare a qualche piccolo difetto mostrato dalla rosa a diposizione di Pioli in questa annata.

I rossoneri si trovano infatti in bilico fra in questa Champions League, in cui dovranno giocarsi la semifinale contro i rivali dell’Inter, e il rischio di non qualificarsi per la prossima edizione a causa di qualche incertezza di troppo in campionato.

Calciomercato Milan Maldini

Calciomercato Milan, il retroscena legato al Monza

Una buona notizia arriva in relazione alla salvezza del Monza: i brianzoli grazie alla vittoria contro lo Spezia dello scorso venerdì, si sono salvati con ben 6 giornate d’anticipo, traguardo mai raggiunto così rapidamente da un club alla sua prima partecipazione in massima serie.

Nella rosa a disposizione di Palladino c’è anche Matteo Pessina, il quale ha iniziato la sua carriera al Milan per poi trasferirsi all’Atalanta nel 2017 nell’ambito dell’affare Conti. In quell’occasione, il Milan strappò alla Dea il 50% sulla sua futura rivendita.

Il giocatore è stato poi ceduto dai nerazzurri al Monza in quest’estate per un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni in caso di salvezza. Tale traguardo, raggiunto in questo weekend, permette quindi al Milan di incassare ben 7,5 milioni di euro, esattamente la metà di quanto incasserà l’Atalanta.