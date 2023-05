Milan, ritorno di fiamma per un vecchio pupillo di Maldini: la notizia

A due giornate dal termine di questo campionato di Serie A, è tempo per gli uomini di mercato rossoneri di cominciare a pensare alla prossima stagione. In Via Aldo Rossi si studiano le mosse di mercato per il Milan del futuro.

Nei piani di Maldini c’è senza dubbio la volontà di acquistare un nuovo attaccante, possibilmente giovane e promettente. Il motivo è da ricondurre alle scarse possibilità che venga riconfermato Origi e il probabile addio di Ibra. Di conseguenza, il solo Giroud, anche considerando l’età, non può reggere da solo il peso dell’attacco.

Milan, passi in avanti per l’acquisto del giovane attaccante: le ultime

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il Milan non ha mollato Noah Okafor, nonostante stia valutando anche altri nomi, come ad esempio Gianluca Scamacca.

FOTO: Okafor Calciomercato Milan

In ogni caso, l’attaccante svizzero classe 2000, ora in forza al Salisburgo, corrisponde in pieno al tipo di profilo individuato dalla dirigenza rossonera, ed è un pupillo di Paolo Maldini.

Dalle ultime indiscrezioni, pare che Okafor abbia deciso di non rinnovare il suo contratto, è quindi deciso a lasciare l’Austria a fine stagione. In futuro sono previsti contatti tra il Milan e l’entourage del calciatore.