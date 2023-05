Dopo Maignan, continua l’asse caldo Milan-Lille: altro colpo in vista per i rossoneri

Tra Milan e Lille negli ultimi anni c’è stato un ottimo rapporto per quel che riguarda il calciomercato. Infatti, in rossonero sono arrivati dal club francese prima Leao e poi Maignan, oggi veri e propri crack del calcio mondiale.

A quanto pare, non è finita qui, perché presto potrebbe esserci un nuovo arrivo in casa Milan, sempre via Lille.

Ad ora nulla è scontato, ma in Kosovo sono abbastanza sicuri, come sottolinea Calciomercato.com.

Milan, fari puntati sul talento del Lille: ecco di chi si tratta

Si chiama Edon Zhegrova, classe ’99, esterno d’attacco e davanti a sé un futuro roseo. Nato in Germania da una famiglia kosovara scappata dalla guerra, Zhegrova ha avuto il primo contatto con il mondo Milan nel 2012.

Un provino organizzato dal club rossonero e superato brillantemente, ma non si fu possibile trasferirisi in Italia per ragioni soprattutto burocratiche.

Con il passare degli anni, esperienze in Belgio con Standard Liegi e Saint-Truiden, quella in Svizzera al Basilea, fino al trasferimento, nel gennaio 2022, al Lille per 7 milioni di euro, come sostituto di Jonathan Ikoné, arrivato in Italia, alla Fiorentina.

In Kosovo sono sicuri, il prossimo affare tra Lille e Milan riguarderà proprio lui, ma piace anche a Lione e Napoli. I francesi lo valutano tra i 10 e i 15 milioni, nei prossimi tempi se ne saprà sicuramente di più.