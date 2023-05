Calciomercato Milan, rinnovo ad un passo: la mossa della dirigenza

Ad una giornata sola dal termine del campionato di Serie A il Milan ha già raggiunto la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League e può puntare alla terza posizione occupata in questo momento dall’Inter.

Nonostante il campionato non sia ancora terminato, gli uomini di mercato rossoneri sono già al lavoro per pianificare il prossimo mercato estivo. Prima di tutto, si sta provvedendo a risolvere le situazioni legate ai contratti in scadenza.

Calciomercato Milan, rinnovo vicino per Mirante

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.com, a sorpresa Antonio Mirante potrebbe vestire la maglia rossonera per un’altra stagione.

FOTO: Antonio Mirante

Infatti la dirigenza sta lavorando al rinnovo del portiere italiano per un’altra stagione. Con ogni probabilità ricoprirà il ruolo di terzo portiere, come fatto durante questa stagione. Per lui quest’anno nessuna presenza.