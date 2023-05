Calciomercato, il Milan accelera per il colpo in attacco: dalla Premier League!

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo l’uscita dalla Champions League per mano dell’Inter, la stagione si avvia verso la fine. L’unico obiettivo ancora in ballo per i rossoneri è la top 4 in campionato, che concederebbe l’accesso alla prossima Champions, a meno che non ci siano eventuali penalizzazioni.

É quindi tempo per gli uomini di mercato di pianificare la prossima stagione. Sulla lista dei desideri c’è senza dubbio la volontà di portare a Milano una nuova prima punta, in quanto il solo Giroud, vista anche l’età, non può sorreggere da solo il peso dell’attacco.

Calciomercato Milan, passi in avanti per il nuovo attaccante

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è in pole per Scamacca. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

FOTO: Scamacca Milan (IMAGO)

I problemi al ginocchio hanno fatto uscire dai piani del club londinese che ora è a caccia di un altro bomber e appare disposto a cederlo in prestito. Il club rossonero ha accolto con favore l’apertura del West Ham. Prima però vogliono avere maggiori certezze sui tempi di recupero di Scamacca: un’operazione indispensabile per un’operazione così importante per i piani di Pioli.

Viste le precarie condizioni fisiche del bomber italiano, bisogna tener conto anche delle possibili alternative. Morata e Okafor, ad oggi, rappresentano il piano B.