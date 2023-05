Vice Maignan, tutto pronto per Sportiello: le ultime sull’affare

Uno dei reparti più problematici del Milan è la porta, che ad esclusione di Mike Maignan ha visto nel corso di questa stagione alternarsi Tatarusanu e Mirante.

I due non hanno garantito alla difesa e al resto della squadra la stessa sicurezza del portierone francese e per questo motivo Maldini e Massara hanno deciso di intervenire sul mercato.

Sportiello è un nuovo giocatore del Milan

Calciomercato Milan Sportiello

Calciomercato.com ha riportato la notizia che vede Marco Sportiello come nuovo portiere rossonero. Il giocatore ha difeso la porta dell‘Atalanta nelle ultime stagioni e percepirà al Milan uno stipendio di 500 mila euro netti a stagione per tre anni.

Sportiello arriva a parametro zero e il suo acquisto risulta fondamentale per le liste da presentare alla Lega Serie A: 8 giocatori dei 25 da listare devono essere cresciuti in un vivaio di un club affiliato alla federazione nazionale, mentre 4 devono essere formati dallo stesso club. Il Milan continua a operare sul mercato in maniera virtuosa e con un occhio al bilancio.