Acquisto Milan, le parole di Cardinale:”Il miglior investimento che abbia mai visto”

Ultime ore di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che stasera sarà di scena in quel di San Siro contro la Cremonese di Ballardini in una partita tutt’altro che facile contro una squadra molto ostica che ha già saputo mettere in difficoltà diverse squadre nel corso del campionato.

Il Milan non può sbagliare per cercare di rimanere attaccato al treno per un posto in Champions League, per il Milan questo è stato il primo anno con la nuova proprietà guidata da Gerry Cardinale .

Il nuovo proprietario del Milan ha rilasciato un’intervista a Sportico dove parla dell’investimento nel club meneghino.

Acquisto Milan, Cardinale esprime la sua felicità

Queste sono state le sue parole:

“Il calcio europeo è la migliore proprietà intellettuale di eventi dal vivo al mondo. Penso che il Milan sia una delle migliori opzioni di investimento che abbia mai visto: è uno dei migliori marchi globali nel calcio europeo e una risorsa sottovalutata. È una gemma nascosta. Cerco sempre la dislocazione E cerco l’opportunità in cui il mio capitale possa risolvere i problemi, e questo mi è stato molto evidente, sia con il Milan a livello micro che con la Serie A a livello macro. Il flusso di cassa non apparirà solo magicamente bisogna fare qualcosa. Ma se credi veramente nella qualità di questa proprietà intellettuale e nella natura imperdibile di questo contenuto a livello locale, nazionale e globale, allora non c’è assolutamente alcun dubbio che queste generino, presto o tardi, dei flussi di cassa”.

Andrea Mariotti