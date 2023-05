Cassano distrugge il Milan: “Inter più forte anche con la Primavera in campo”

Mancano ormai poche ore all’Euroderby di ritorno con l’Inter. Il Milan dovrà puntare alla rimonta del 2-0, firmato Dzeko-Mkhitaryan, e ribaltare il risultato per passare in finale di Champions League. Leao, dopo aver saltato la prima gara, ha recuperato e dovrebbe giocare dal primo minuto.

Le speranze, però, per i rossoneri sono ai minimi vista anche la partita persa con la Cremonese in campionato. La squadra non sembra nella sua miglior forma, totalmente diversa è la situazione dell’Inter. La squadra di Inzaghi sembra essere in netta ripresa rispetto agli inizi di campionato.

Il commento sull’Inter Primavera

FOTO IMAGO – Milan Inter Euroderby

Antonio Cassano, durante la puntata della BoboTv di questa sera ha sottolineato l’attuale superiorità nerazzurra, dichiarando il Milan nettamente inferiore. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

“L’Inter non perde neanche se gioca in 7, ma in 7 della Primavera. Il Milan è molto ma molto inferiore all’Inter, con Leao o senza. L’Inter, per non passare il turno, deve fare una catastrofe, e secondo me deve giocare in 7. Dopo quello che ho visto all’andata, dopo l’andamento dell’ultimo mese, e i 2 gol di differenza, con un Milan in condizioni veramente male, secondo me non ci sono possibilità. L’Inter è molto più forte, non c’è possibilità. Il Napoli ha sofferto tremendamente tutte le partite con il Milan, il Milan non l’ha mai fatto con l’Inter: con questo vantaggio il capitolo è chiuso. Le rimonte del passato? C’è una differenza: esempio, quando l’ha fatto il Real Madrid i problemi li hanno risolti quei 2-3 fenomeni, il Milan non ha armi. Queste cose succedono una volta ogni morte di papa, succedono degli imprevisti.

Cassano Bobo TV

Cassano distrugge il Milan

Infine Cassano dà solo una minima chance al Milan di passare il turno di Champions: