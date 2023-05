Biglietti Inter-Milan, novità sul settore ospiti: il comunicato

Nella giornata di mercoledì 10 maggio si disputerà la gara di andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter, le due squadre sono pronte ad affrontarsi dopo aver eliminato rispettivamente Napoli e Benfica in occasione del doppio scontro valevole per i quarti di finale. Il primo match verrà ospitato dai rossoneri, mentre la partita di ritorno si terrà martedì 16 maggio e saranno i nerazzurri i padroni di casa.

Nella giornata di oggi, sono arrivate importanti novità per quanto riguarda il settore ospiti destinato ai tifosi rossoneri. Infatti, sono arrivate nuove disposizioni visibili sul sito ufficiale dell’Inter, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il settore dedicato alla tifoseria ospite sarà il secondo anello blu, come da tradizione storica nei Derby di Milano e in accordo tra i Club. La vendita sarà organizzata da AC Milan secondo le modalità comunicate nei prossimi giorni. Il prezzo del biglietto è di 69€ in reciprocità con il match di andata”.