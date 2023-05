Champions, Milan-Inter: le condizioni di Leao e la decisione di Pioli

Vigilia di Champions League, nelle prossime ore inizieranno le semifinali. Scenderanno in campo prima Real Madrid e Manchester City, poi Milan e Inter in una semifinale tutta italiana che non si vedeva dal 2003.

A poche ore dall’euroderby è ancora incerta la condizione di Rafael Leao. Il portoghese si è infortunato contro la Lazio in campionato, uscito dal campo a inizio partita per un fastidio agli adduttori.

Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante hanno evidenziato un’elongazione all’adduttore della coscia destra, infortunio che lo ha messo fuori dai giochi per la partita contro la Cremonese e che sta mettendo a rischio anche le due partite di Champions.

Le condizioni di Leao

Leao ha ripreso ad allenarsi ma soltanto in palestra per cercare di recuperare gradualmente. La società rossonera e lo stesso Pioli vogliono riservarsi la decisione di convocarlo solo nelle prossime ore. Quel che è certo è che non sarà titolare contro l’Inter, sarebbe un rischio troppo alto anche in vista del ritorno.

La decisione di Pioli verso Milan-Inter

Al suo posto probabilmente giocherà titolare Saelemaekers. Il Milan vorrebbe spingere per portarlo almeno in panchina, così da poter ragionare su un suo ingresso nel secondo tempo, ma la sensazione è che Leao non ce la farà almeno per l’andata, mentre sarà da valutare nei prossimi giorni per il ritorno.