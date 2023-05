Juventus-Milan, Vlahovic recupera in tempo? Le condizioni dell’attaccante

In casa Milan sale l’attesa in vista della sfida di domenica sera, quando i rossoneri saranno ospitati dalla Juventus all’Allianz.

Pioli scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, molto probabilmente, nella giornata di domenica, ma è lecito pensare che fino a quando l’aritmetica non dirà ‘qualificazione alla prossima Champions League, in campo scenderanno i titolarissimi.

Nell’ambiente Juve, invece, il momento è più delicato. L’eliminazione nella semifinale di Europa League, il meno dieci in classifica e la recente e cocente sconfitta di Empoli hanno creato un malumore generale. C’è ancora una piccolissima possibilità di arrivare tra le prime quattro, ma è davvero difficile, quasi impossibile.

Juventus-Milan: Vlahovic in campo? Si saprà domenica

In vista del match di domenica sera, in casa Juve c’è apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic. L’attaccante ha subito un affaticamento al tendine sartorio ed ha lavorato a parte. L’infortunio non è da considerarsi pesante, ma la sua presenza contro il Milan è comunque a rischio.

A quanto pare, però, stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, le condizioni dell’attaccante serbo starebbero migliorando.

Di conseguenza le sue quotazioni salgono, ma bisognerà aspettare la giornata di domani per maggiori aggiornamenti. Se non dovesse farcela, giocherà uno tra Milik e Kean