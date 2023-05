La Curva Sud sostiene De Ketelaere: “È la Sud che te lo chiede…”

Alle ore 21 è iniziata a San Siro Milan-Cremonese, match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A TIM. Rossoneri chiamati a vincere per poter superare l’Atalanta in classifica e ritornare ad occupare una posizione nei primi quattro posti. Cremonese che invece in queste ultime sei partite deve tentare di fare più punti possibili per uscire dalla zona retrocessione dove occupa al momento il diciannovesimo posto con 20 punti.

Attenzione rivolta anche agli altri match che si svolgeranno in contemporanea come Hellas Verona-Inter, Lazio-Sassuolo e Monza-Roma. Partite in cui sono coinvolte le altre pretendenti per un posto nella prossima stagione di Champions League.

Risultato all’intervallo sullo 0 a 0, reti inviolate per Mike Maignan e Marco Carnesecchi.

Milan-Cremonese

Durante il primo tempo del match tra Milan e Cremonese è stato intonato dai tifosi rossoneri presenti a San Siro un coro rivolto a Charles De Ketelaere, lanciato quest’oggi titolare da Stefano Pioli: “Ed è là sud che te lo chiede, De Ketelaere facci un gol“. Coro d’incitamento dovuto al fatto che il talento belga, nonostante la cifra molto alta spesa in estate da Maldini e Massara per portarlo a Milano, non ha ancora trovato continuità e gol con la maglia rossonera.