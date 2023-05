De Ketelaere, futuro in bilico: possibile prestito in Serie A!

Il campionato di Serie A sta per volgere al termine, ed è il momento di tirare le somme della stagione per poi cominciare a pianificare la prossima annata.

Tra le situazioni da risolvere c’è quella legata a Charles De Ketelaere. Il centrocampista belga non si è ambientato bene nel campionato italiano, a due giornate dalla fine non ha ancora siglato il suo primo gol in campionato con la maglia del Milan.

De Ketelaere, la nuova possibilità per il futuro

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la riconferma del belga nella rosa della prossima stagione è tutt’altro che scontata, sia Pioli che la dirigenza in queste settimane stanno facendo le loro valutazione per poi prendere la decisione migliore per il Milan e per il ragazzo.

FOTO: Charles De Ketelaere (IMAGO)

Di seguito quanto evidenziato dal quotidiano: