Chance in estate per De Ketelaere? Arriva la chiamata dell’Under 21 belga!

La travagliata stagione di Charles De Ketelaere potrebbe durare più del previsto. Se il campionato italiano è agli sgoccioli, la nazionale maggiore del Belgio sarà impegnata nelle qualificazioni per Euro2024 contro Austria e Estonia a metà giugno.

La novità è che il talento belga è stato anche pre-convocato dalla sua nazionale Under 21 per l’Europeo di categoria che si disputerà dal 21 giugno all’8 luglio tra Romania e Georgia.

De Ketelaere pre-convocato con l’Under 21: c’è anche Vranckx

L’Europeo con i giovani del Belgio potrebbe essere la tragica fine di una pessima stagione oppure l’opportunità per scrivere un finale migliore. La sua avventura con la nazionale maggiore al Mondiale invernale non è andata per niente bene. Un quarto d’ora scarso giocato, poi solo panchina. Nessuno scossone dopo il ritorno al Milan.

Ma la competizione europea con l’Under 21 è comunque una vetrina internazionale importante. Pioli si augura di ritrovare il suo talento dopo un exploit europeo che potrebbe svoltargli la carriera. Intanto nell’elenco dei pre-convocati è presente anche Aster Vranckx, altro oggetto misterioso della stagione rossonera. Mister Pioli tiferà Belgio.