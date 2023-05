De Ketelaere delude, ma Pioli gli dà fiducia: sarà titolare contro la Cremonese?

Pioli dopo il finale thriller di Roma-Milan, non era certamente soddisfatto del risultato finale della gara ma di sicuro ha ritrovato nei suoi giocatori il carattere che da tempo mancava.

Tra i suoi uomini però, rimane sempre il punto interrogativo Charles De Ketelaere; il giovane belga al primo anno in rossonero ha deluso molto le aspettative sul suo conto e anche nell’ultima gara di campionato, è stato il suo pallone perso a centrocampo a dare il via all’azione del gol del momentaneo vantaggio giallorosso, siglato da Tammy Abraham. Il ragazzo sembra non aver mai trovato la motivazione giusta per scendere in campo, solo sciogliendo la tensione e mostrando a tutti il suo potenziale, immenso e mai messo in dubbio da nessuno, CDK potrebbe davvero svoltare la sua stagione.

Proprio in vista di ciò Pioli vuole continuare a dare fiducia al ragazzo classe 2001, e non è da escludere un suo possibile schieramento nell’undici titolare di mercoledì, contro la Cremonese. Solo così il Milan può davvero sperare in un recupero del giocatore, che seppur tardivo, potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la stagione dei rossoneri