In vista della sfida di stasera, durante la conferenza stampa pre Juventus-Siviglia è stata posta una domanda ad Angel Di Maria riguardante la semifinale.

L’attaccante della Juventus senza molti giri di parole ha “balzato” la domanda ripetendo di essere concentrato sulla stagione dei suoi:

Inter e Milan in semifinale di Champions? Per me non è un rimpianto, ciò che succede a Milano sono affari loro. Noi pensiamo a quello che noi abbiamo davanti