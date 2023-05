Di Marzio: “Il rinnovo di Leao è un segnale importante”, poi fa chiarezza sulla clausola

Settimana importante per il Milan che, dopo aver messo a segno il rinnovo di Leao, domani giocherà il ritorno dell’Euroderby contro i nerazzurri. Secondo l’edizione di alcuni giorni fa di La Gazzetta dello Sport il portoghese ha firmato con i rossoneri il rinnovo fino al 2028 per 7 milioni di euro.

Proprio riguardo il rinnovo Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport 24 ne ha ammesso l’importanza considerandolo un grande segnale di forza della società rossonera. Di seguito quanto riportato:

“Il rinnovo di Leao è un segnale di grande forza, è un segnale di grande fascino ancora ed è un segnale anche di come Leao si trovi bene non solo a Milano ma si trovi benissimo nel gruppo, nella squadra.

Ha identificato in Pioli, Maldini e Massara dei riferimenti importanti, ha capito che per la sua carriera in questo momento è molto importante continuare questo percorso con il Milan che non è assolutamente finito.